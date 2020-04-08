У Харкові поліцейські "полюють" на порушників карантину

У Харкові патрульна поліція зупиняє порушників карантинних заходів, які перебувають на вулиці без маски.

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Про це повідомляють в Telegram-каналі "Харків 1654".

Правоохоронці працюють на вулиці Клочківська. Там вони зупиняють всіх, хто без маски.

"Йшов літній чоловік з хлібного кіоску з батоном в руці, його теж зупинили. Ніби як протоколів не складають, але записують якісь дані, ПІБ, адресу, швидше за все", - йдеться в повідомленні. Також в мережі в доказ опублікували відео.

Як повідомляв "Апостроф", на столичному Подолі правоохоронці склали два адміністративних протоколи на чоловіка, який агресивно відреагував на їх попередження не порушувати правила карантину, повідомляє Апостроф.