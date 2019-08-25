92 бійців, які брали участь у боях під Іловайськом у серпні 2014 року, нагороджено волонтерськими нагородами на пам'ятному заході у Харкові, присвяченому 5-й річниці Іловайської трагедії.

Нагороди бійцям 92-ї окремої механізованої бригади, як повідомляє кореспондент Укрінформу, вручив генерал-майор Віктор Ніколюк (позивний "Вітер"), який у 1913-2017 роках був командиром цієї бригади. Нагороди виконано у формі хреста з написом "Іловайськ-2014".

Ніколюк нагадав, що навесні-влітку 2014 року бригада налічувала менше 500 чоловік особового складу. "У серпні було дано наказ іти на деблокацію Іловайська, і пішли всі - танкісти, аріллерія, розвідники, піхота, зв'язківці, - розповів він. - Ядром особового складу стали колишні афганці та учасники локальних воєн за кордоном. Але сили були нерівні. Нас пресував дивізіон російських "Градів", мінометні батареї і жива сила противника".

У Харкові вручили нагороди бійцям, які брали участь у боях за Іловайськ

"Із 265 моїх бійців загинуло 12 осіб, ще 4 з тих, хто опинився в котлі, загинув пізніше у боях з російськими агресорами", - додав Ніколюк, підкресливши, що "Іловайськ - це трагедія, і в той же час, це подвиг людей , які віддали за батьківщину не тільки кров, а й життя ".

Всього до волонтерських нагород "Іловайськ-2014" представлено 140 осіб, серед них 16 - посмертно. Однак сьогодні змогли отримати нагороди лише 92 бійця, в тому числі родичі 16 загиблих. З рештою, як повідомили організатори заходу, зв'язок, на жаль, втрачено. Ніколюк нагороду "Іловайськ-2014" вручила відомий волонтер Ірина Білецька.

Учасники пам'ятного заходу заспівали Гімн України і вшанували пам'ять загиблих в Іловайську хвилиною мовчання. Священики церков ПЦУ відслужили панахиду за загиблими та освятили волонтерські нагороди. Читайте також: У Дніпрі відбувся забіг у пам'ять про загиблих воїнів

У Молодіжному парку Харкова, де проходила церемонія, розгорнуто два десятка стендів, які розповідають про бойовий шлях 92-ї бригади. Біля них харків'яни могли почути розповіді про події під Іловайськом від безпосередніх учасників. Люди висловлювали надію, що всіх, хто вийшов з Іловайського котла, представлять і до державних нагород.