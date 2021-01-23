У Києві під посольством РФ сталися сутички через акцію на підтримку Навального

У суботу в Києві під посольством Росії пройшла акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Протест закінчився сутичками.

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У суботу, 23 січня, активісти провели під посольством Росії в Києві акцію на підтримку Навального.

Мітингувальники принесли сімейні труси для президента Путіна, натякаючи на те, що отруту Новачок, яким отруїли Навального, нанесли на його труси. Також один з учасників акції стояв з "протівопутінськими" туалетними йоржиками.

Активісти виступили з плакатами "Досить брехати", "Свободу Навальному", "У вашого палацу дах протікає", "Путін - боягуз, брехун і злодій" та іншими.

Кореспондент Obozrevatel повідомив, що на акції були присутні близько 50 осіб.

Пізніше протест увінчався сутичками між поліцією і противниками акції на підтримку російського опозиціонера. Кореспонденти повідомили, що до посольства підійшли близько двох десятків чоловіків. Вони рвали і підпалювали плакати на підтримку Навального, розвішані біля посольства, палили фаєри і конфліктували з поліцією.