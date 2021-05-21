У Києві відбулася церемонія вручення Національної премії імені Тараса Шевченка

У Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.

Цього року премію отримали режисер Валентин Васянович та художник- постановник Владлен Одуденко за фільм "Атлантида".

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман "Іван і Феба", а журналіст Станіслав Асєєв - за книгу есеїв "В ізоляції".

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції "УХО" Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики "Архітектура голосу".

За мистецький проєкт "Випробування смертю" премія присуджена художнику Борису Михайлову.

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.