У Києві відбуваються переговори з Іраном з приводу компенсації за збитий літак МАУ

У четвер, 30 липня, в Києві почалися переговори з іранською делегацією з приводу компенсації за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752.

Відповідну заяву розмістив МЗС України на сторінці в Facebook.

"Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю те, що справа, нарешті, зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо на результат: досягнення справедливості", - сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

МЗС докладе всі зусилля, щоб компенсації були максимальними.

"Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть вже півроку. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу це не коштувало", - уточнив міністр.

Кулеба гарантував, що Україна в цих переговорах буде представляти всі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Нагадаємо, результати проведеної у Франції розшифровки інформації з бортових самописців літака переконали учасників міжнародного розслідування, що катастрофа сталася в результаті ракетної атаки.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, був збитий в ніч на 8 січня 2020 відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Іран називав причиною катастрофи технічні проблеми, але пізніше визнав, що літак збили військові "через людський фактор".

Раніше повідомлялося, що іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольство України про готовність розпочати двосторонні переговори з Україною, починаючи з 20 липня 2020 року.

Також заступник міністра закордонних справ Євген Єнін провів зустріч з послами держав, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі МАУ.

Єнін зустрівся з послами та представниками посольств Канади, Великобританії, Швеції та Афганістану. Також він подякував представників Франції за допомогу в розшифровці "чорних скриньок" українського літака.