У Києві "Євросолідарність" обійшла за рейтингом "Слугу народу", - опитування групи "Рейтинг"

Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії "Європейська солідарність", за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія "Слуга народу" з результатом 19,3% та партія "УДАР" - 17,1%.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-27 липня.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 8,0% опитаних, партію "Батьківщина" - 5,7%, партію Шарія - 5,0%, партію "Голос" - 4,6%, партію "Перемога Пальчевського" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 3,0%, партію "Свобода" - 2,5%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Не визначилися близько 11% опитаних.

З серпня минулого року рейтинг "Слуги народу" має стабільну негативну динаміку, рейтинги партій "Європейська солідарність" та "УДАР" - мають позитивну динаміку.

Опитування проводилося протягом 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва по телефону. Загалом соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

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