У Києві завершились переговори України та Ірану щодо авіакатастрофи літака МАУ

У Києві завершилися переговори Афганістану, Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо катастрофи літака МАУ поблизу Тегерану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Сторони обговорювали компенсації сім'ям жертв збитого рейсу.

Члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака та провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів. "У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.

Іран надіслав до Франції "чорні скриньки" збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Прямий канал

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