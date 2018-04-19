У Киевской таможни ГФС новый глава

Руслан Черкасский назначен исполняющим обязанности начальника Киевской таможни Государственной фискальной службы (ГФС). Сергей Тупальский, прежний глава столичной таможни, перешел в аппарат ГФС директором администрирования таможенных платежей.

Черкасский с 1993 года работает в таможенных органах с 1993 года, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению, имеет три высших образования, отметила ГФС.

Напомним, что череда скандалов на Киевской городской таможне, начавшаяся с ареста контрабандиста Вадима Альперина в прошлом году, привела не к ожидаемому отстранению главы таможни Сергея Тупальского, а к его повышению по служебной лестнице. В январе на киевской таможне прошли обыски СБУ и Военной прокуратуры, касающиеся схем массового оформления импортных автомобилей по заниженным ценам. Ряд должностных лиц был задержан (включая зама Тупальского Юрия Коваленко), однако сам Тупальский, получил приказ о переводе на работу в центральный офис ГФС, где возглавил Департамент администрирования таможенных платежей.