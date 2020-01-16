У Коломойского не было возможности слить запись с Гончаруком - бизнес-партнер олигарха

Нардеп от депутатской группы За будущее и бизнес-партнер Игоря Коломойского Игорь Палица отрицает причастность олигарха к сливу аудиозаписей с возможным участием премьера Алексея Гончарука.

Об этом политик заявил в комментарии НВ.

"Я вообще даже не думал, кто выложил записи в интернет. Но у Коломойского нет таких возможностей сливать информацию", - считает Палица.

Записывать разговор могли силовые структуры. Но вряд ли бы они обменивались информацией с олигархом.

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"Я уверен, что если бы кто-то из силовиков записывал, то не делился бы этим с Коломойским", - добавил нардеп.