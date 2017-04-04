У Конгресса украинских националистов конфисковали более 100 тысяч гривен

Во вторник, 4 апреля, Печерский районный суд Киева конфисковал в государственный бюджет более 100 тысяч гривен из суммы взносов, которые были сделаны с целью поддержки политической партии Конгресс украинских националистов. Данную информацию обнародовал пресс-центр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ходе анализа отчета этой политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІІІ квартал 2016 года стало известно, что председатель партии получал членские взносы с нарушением установленного законом порядка.

"Суммы взносов были осуществлены в наличной форме, а не через банковские операции и ни были перечислены на текущие счета указанной партии в соответствующем отчетном периоде, что является нарушением части 8 статьи 14 закона", - говорится в сообщении.

Суд признал виновным главу Конгресса украинских националистов в административном правонарушении. Председатель партии оштрафован на 1700 гривен. Также конфискована сумма взносов в размере 101 тысяча 651 гривна.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в НАПК заявили, что глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак отказалась проводить экстренное заседание по просьбе сотрудников Агентства.