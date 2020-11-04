У Конституційному суді зареєстрували заяву 226 нардепів про відставку суддів

Секретаріат Конституційного суду України зареєстрував заяву 226 народних депутатів, якою вони закликали 11 суддів КСУ подати у відставку через скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи та електронного декларування. Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу у середу, 4 листопада.

"4 листопада 2020 року голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного суду України із заявою. У Секретаріаті КСУ документ зареєстровано та взято до розгляду", - йдеться у повідомленні.

Водночас зміст заяви у КСУ не уточнили. Однак, сам Арахамія раніше сьогодні повідомив, що народні обранці зранку у середу принесли до Конституційного суду заяву із підписами 226 депутатів щодо відставки 11 суддів КСУ.

Мова йде про суддів КСУ: Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенка Віктора Валентиновича, Завгородню Ірину Миколаївну, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саса Сергія Володимировича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосьовича та Юровську Галину Валентинівну.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Суд розглядав справу за поданням 47 депутатів, більшість із яких - з "Опозиційної платформи - За життя". Пізніше стало відомо, що КС визнав неконституційними повноваження НАЗК моніторити спосіб життя чиновників. Рішення КСУ спровокувало скандал. Згодом президент Зеленський подав до Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Глава КС заявив, що цей документ має ознаки конституційного перевороту.

2 листопада понад 100 нардепів на чолі зі спікером Ради Дмитром Разумковим зареєстрували в Раді альтернативний проект закону про відновлення електронного декларування.

Крім того, 3 листопада 47 народних депутатів від фракцій "Слуга народу", "Голос" і "Довіра" зареєстрували законопроект, яким пропонується підвищити кворум Конституційного суду до 17 суддів.

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