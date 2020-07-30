У Кремлі відповіли на можливу екстрадицію "вагнерівців" із Білорусі в Україну

Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на "Коммерсант".

"Ми не визнаємо їх українського громадянства. Вони громадяни Росії", - сказав Пєсков журналістам у відповідь на питання про реакцію російської сторони в разі можливої екстрадиції затриманих на Україну.

За словами прессекретаря Путіна, заяв про участь затриманих у Білорусі росіян у боях на Донбасі не було.

"Білоруські ЗМІ - це не першоджерело. Білоруська сторона не може бути знеособленою. Я вам посилався на конкретні заяви конкретних осіб, які були зроблені вчора і сьогодні. Серед цих заяв того, про що ви говорите, не було", - уточнив він.

Нагадаємо, 29 липня в Мінську затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брали участь в боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.

У МЗС України відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі, офіційної реакції Москви все ще немає.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України буде звертатися із запитом про екстрадицію затриманих у Білорусі найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Також УНН у департаменті консульської служби МЗС України уточнили, що всі найманці ПВК "Вагнера", які напередодні були затримані на території Республіки Білорусь, в'їхали в країну за російськими паспортами, а отже - вважаються виключно громадянами РФ.