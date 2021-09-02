У Кремлі вважають, що зарано говорити про зустріч президентів України і РФ

Речник російського президента Дмитро Пєсков сумнівається, що зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна пройде у поточному році. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За словами Пєскова, поки зарано говорити про порядок денний можливої зустрічі керівництва Росії і України.

"Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента - Офіс президента України і Адміністрація президента Росії - поки (сторони, - ред.) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі", - сказав він.

При цьому речник Кремля висловив сумнів, що така зустріч може відбутися до кінця 2021 року. "Я не думаю", - відповів він на відповідне питання.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що стаття Путіна - це "глибокий і дуже хороший привід для обговорення" лідерів РФ і України. А на думку політолога Станіслава Бєлковського, Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, аби полагодити стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.