У КСУ теж відреагували на висновки Венеційської комісії

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) у своєму висновку підкреслила, що парламент і виконавча влада в Україні мають поважати роль Конституційного Суду.

Про це заявили у Конституційному Суді, коментуючи Терміновий спільний висновок Венеційської комісії щодо законодавчої ситуації стосовно антикорупційних механізмів, яка склалася після ухвалення рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, передає Укрінформ.

"Венеційська комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - наголосили у КСУ.

У Суді зазначають також, що у висновку наголошено, що "попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ, конституційна роль Конституційного Суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Венеційська комісія оприлюднила висновок на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо рішення КСУ від 27 жовтня. Цим рішенням Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

У своєму висновку Комісія констатувала, що перевірка декларацій суддів не суперечить міжнародним стандартам, є поширеною міжнародною практикою та має урегульовуватися національним законодавством.



