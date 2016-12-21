У Л.Кучмы отметили, что сдерживание эскалации на Донбассе стало основным результатом работы ТКГ в Минске

Главным результатом работы Трехсторонней контактной группы в Минске стало сдерживание эскалации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"Сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году. Главный результат работы за год - сдерживание эскалации на Донбассе", - написала Д.Олифер.

Также Д.Олифер сообщила, что сегодня Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00:00 24 декабря 2016 года.

"В 2016 году одним из приоритетных направлений работы была безопасность. Решение данного блока вопросов - точка отсчета для полноценного решения всех других пунктов Минских договоренностей", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО договорились в Минске о прекращении огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.