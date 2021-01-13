У Мінкульті не підтримали ідею Степанова продовжити локдаун

У Міністерстві культури та інформаційної політики виступили проти ідеї голови МОЗ Максима Степанова щодо продовження жорсткого карантину після 24 січня.

Про це написав у своєму Телеграмі керівник Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Жорсткий карантин почався лише п'ять днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня. Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги - чи не зарано із висновками?", - зазначив він.

Ткаченко вважає, що варто надати конкретні факти, які можуть слугувати підставою для продовження жорсткого карантину. "Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - вважає міністр.

Він додав, що у разі початку відповідної дискусії на рівні Кабміну Мінкульт не буде підтримувати ініціативу МОЗ.