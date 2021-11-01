У Міноборони спростували інформацію про нарощування військ РФ біля кордону України

Станом на 1 листопада додаткового переміщення підрозділів РФ, озброєння та військової техніки до кордону з Україною не зафіксовано. Тому інформація, поширена деякими ЗМІ про нібито нарощування російських військ поблизу наших кордонів - не відповідає дійсності.

Про це заявили у Міноборони України, посилаючись на дані розвідки.

- Ймовірно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у межах переміщення військ після завершення навчань, - пояснили у ГУР Міноборони.

У Міноборони наголосили, що українська розвідка постійно спостерігає за діями військ країни-агресора та зміною їх чисельності біля українського кордону.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Росія нібито поновила нарощування військ на кордоні з Україною, що викликає занепокоєння серед чиновників США та Європи.