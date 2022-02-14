У Мінську запевняють про відсутність загроз для України з території Білорусі

Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін заявляє про відсутність ризиків і загроз для України з білоруської території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Під час телефонної розмови міністра оборони України Олексій Резніков обговорив з білоруським колегою реалізацію заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону.

«Бесіда відбулась заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні», - ідеться у повідомленні.

Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Резніков поінформував Хреніна про хід командно-штабних навчань «Заметіль - 2022», підкресливши їх оборонний характер.

З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань «Заметіль – 2022», а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань «Союзна рішучість - 2022».

Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфери в дусі добросусідства.

«Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці» - зазначив Резніков.

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Як повідомлялося, Росія та Білорусь 10 лютого розпочали спільні 10-денні військові навчання на тлі міжнародного занепокоєння щодо концентрації російських військ вздовж українського кордону.

У НАТО вважають навчання у Білорусі найбільшою військовою операцією у цій країні з часів розпаду СРСР та завершення холодної війни.

Росія послідовно заперечує плани вторгнення до України, хоча й зосередила поблизу українських кордонів понад 100 тисяч вояків.

Деякі західні країни і США попереджають, що Росія може напасти у будь-який момент.