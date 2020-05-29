У Мін'юсті поки не бачили рішення німецького суду про відмову в екстрадиції Онищенка

У Міністерстві юстиції стверджують, що поки не бачили рішення німецького суду про відмову в екстрадиції колишнього народного депутата Олександра Онищенка, і наголошують, що українське законодавство щодо умов тримання ув'язнених не суперечить міжнародним рекомендаціям.

Про це в коментарі Укрінформ повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

"Сфера моєї відповідальності - тюремна система України. На неї був натяк в рішенні суду. Але ми не бачили рішення - чи є це юридичною підставою для відмови в екстрадиції, чим вони обґрунтовували стан - дуже суб'єктивна оцінка може бути. Тому в мене, як юриста, багато запитань, щоб можна було говорити, яка наша правова позиція з цього приводу. Можливо, це була одна з підстав для відмови і не основна? Тому акцентуючи, що це є основна проблема, і через це ми, як Україна, не можемо екстрадувати і нормально оцінити дії того чи іншого громадянина, треба бути обережними. Тому що насправді ми тільки з засобів масової інформації розуміємо, що це одна з причин, що про це ідеться в рішенні, але рішення ми не бачили...", - сказала Висоцька, коментуючи питання про відмову німецького суду в екстрадиції Онищенка в Україну.

Вона зауважила, що Вищий антикорупційний суд України та Офіс генерального прокурора ведуть комунікацію з німецькою стороною про екстрадицію Онищенка, а не Міністерство юстиції.

"Ми були залучені, до нас звертався Вищий антикорупційний суд з двома запитаннями: чи можемо ми забезпечити в разі екстрадиції відвідування представниками посольства Німеччини Онищенка, якщо він буде перебувати в наших установах, і друге - як у нас відбувається медична допомога ув'язненим... Ми відповідали, що дійсно забезпечуємо, це не проблема, і кількість таких контактів законодавством нашим не обмежується. А щодо запитання про медичну допомогу - це також можна забезпечити", - розповіла заступник міністра.

Як вона наголосила, "жодних перепон, щоб екстрадувати (Онищенка - ред.), ми не бачимо".

"Нам не надходила відмова. Надійшла відмова, я розумію, у Вищий антикорупційний суд, тому що наш відділ міжнародного права звернувся з клопотанням до німецької сторони, аби вручити повістку на території ФРН. Ми клопочемо для того, щоб він побачив повістку. Побачивши повістку він буде розуміти, що в Україні іде суд... Але мова іде не про екстрадицію, а про судовий процес в Україні і ознайомлення сторони цього процесу з інформацією про те, коли відбудеться судове засідання... Тому сказати, що ми учасники процесу і можемо якось позицію свою висловити, або якось комунікувати, некоректно", - зауважила Висоцька.

Водночас вона відреагувала на повідомлення у ЗМІ про нібито неналежні умови утримання ув'язнених, через що начебто Україні відмовили в екстрадиції Онищенка.

"І тут скільки запитань... Юридичні я вам зазначила: чи дійсно є таке рішення, чи є такі підстави по законодавству Німеччини, яким документом підтверджується "належність" чи "неналежність" в нашій країні умов. Наша позиція така: всі міжнародні європейські стандарти, які є по відношенню до пенітенціарної системи, вони мають рекомендаційний характер і дуже загальний. Вони є в площині нашого правового поля, ми ними також користуємося, як рекомендаціями, як тим, на що потрібно орієнтуватися. Наше законодавство України жодним чином не суперечить цим рекомендаціям", - заявила Висоцька.

За її словами, в Україні дотримуються умов утримання ув'язнених, згідно із українським законодавством.

"Що таке нормальні умови? Законодавче визначення умов, які мають бути, вони витримуються. І вони дуже мінімальні: площа, освітлення, наявність вікна і таке інше. Вони ж не такі конкретні, ніхто не говорить, що стіни мають бути чистими, білими і тільки так", - додала заступник міністра.

Водночас вона наголосила на жахливому стані пенітенціарної системи та необхідності впровадження змін.

"Ми зобов'язані щось робити із системою, ми за неї відповідаємо, вона жахлива, ми розуміємо наслідки. Ось, як приклад, - цей, рішення ЄСПЛ про стягнення з України мільйонів. А по друге - ми ж у своїй країні маємо наводити лад...", - додала заступник міністра юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура поінформувала, що згідно з рішенням Вищого земельного суду м.Ольденбурга (Німеччина) від 27 травня 2020 року, Україні відмовлено в екстрадиції екснардепа Онищенка. Як зазначалося, причиною відмови став сумнів судових органів Німеччини у дотриманні мінімальних міжнародних стандартів щодо умов ув'язнення в Україні.

Також повідомлялося, що Федеральне відомство міграції і біженців ФРН відмовило Онищенку в наданні політичного притулку в Німеччині і закликало його негайно залишити територію країни.

13 травня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті "газової справи", де фігурує Онищенко. В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.