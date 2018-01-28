У Манафорта свои люди были в каждом министерстве Украины, - расследование в США

У бывшего руководителя кампании Трампа, политтехнолога и экс-советника Януковича Пола Манафорта были свои люди в каждом министерстве в Украине.

К таким выводам пришел в ходе своего расследования журналист The Atlantic Франк Фоэр, передает Громадське.

В его материале раскрываются до сих пор не известные вещи из биографии американского политтехнолога.

Фоэр отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже так же причесывать волосы.

"Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И он все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно", - пишет Фоэр.

В то же время журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему. "У Пола было свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек", - утверждает Фоэр.

По его словам, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Волошин рассказал ему, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.

Автор расследования также вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто, хоть и неохотно, оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу, пишет американский журналист.

Кроме того, как утверждает Фоер, после Революции Достоинства и возвращения в Соединенные Штаты, Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

12 декабря суд запретил Манафорту общаться со СМИ. Такое постановление было вынесено после того, как Манафорт пытался опубликовать статью в свое оправдание в одной из украинских газет.

Предметом предупреждения стала опубликованная в Kyiv Post статья авторства бывшего спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Волошина времен президентства Януковича.