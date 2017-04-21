У Мартыненко судью Бобровника назвали взяточником, и что он полностью контролируем НАБУ

Решение об избрании меры пресечения для бывшего народного депутата Николаю Мартыненко будет принимать судья-взяточник Александр Бобровник, подконтрольный Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Об этом заявила пресс-служба Николая Мартыненко, сообщает портал "Еспресо".

У Мартыненко заявили, что Александр Бобровник недавно стал фигурантом громкого скандала. Проект Автомайдана PROSUD обнародовал информацию о том, что этот судья в 2015 году употреблял спиртные напитки и, вероятно, получал взятки на рабочем месте, пересчитывая деньги под столом. Об этом свидетельствуют видеозаписи в рамках оперативно-технических мероприятий в служебном кабинете судьи.

"Но несмотря на эти разоблачения Бобровник продолжает оставаться в должности судьи Соломенского районного суда Киева", - говорится в сообщении.

В Соломенский районный суд Киева тем временем поступило ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко, его действительно будет рассматривать следственный судья Александр Бобровник.

Ранее на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко писал: "Бобровник - это карманный судья директора НАБУ Сытника. Карманный - в буквальном смысле, поскольку детективы НАБУ в присутствии посторонних людей вызывают в нецензурных выражениях Бобровника к себе за получением указаний. Бобровник ревностно обслуживает все прихоти НАБУ, а за это ему разрешается зарабатывать на других делах", - утверждает Бойко.

СМИ также связывали лояльность судьи Бобровника к НАБУ с наличием уголовного производства в отношении него, открытого НАБУ.

"Сейчас Бобровника, который давно находится на крючке у НАБУ, Бюро использует в качестве карманного судьи, освящающего фальсифицированные Сытником и его детективами дела", - отмечают в пресс-службе Николая Мартыненко. И напоминают Бобровнику судьбу другого судьи-прислужника - Родиона Киреева - который выполнял все прихоти режима Януковича. Сейчас Киреев скрывается от украинского правосудия в России.

В пресс-службе также напомнили, что "Народный Фронт" требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Бобровника.

Ранее "Страна" сообщала, что САП попросит суд арестовать Мартыненко на 60 суток или залог в 300 миллионов гривен. Также стали известны имена еще двух задержанных по делу Мартыненко.