У меня нет президентских амбиций - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет об отсутствии у него президентских амбиций.

"Нет, нету. У меня есть одна амбиция - я хочу сделать все зависимое от меня на посту премьера, чтобы страна изменилась и людям стало жить легче", - сказал премьер на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о наличии у него амбиций участвовать в следующих президентских выборах.

В.Гройсман подчеркнул, что его цель - развитие экономики страны.

Источник: Интерфакс-Украина