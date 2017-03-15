У Меркель обеспокоены официальной блокадой Донбасса

Блокада ОРДЛО еще больше отдалит оккупированные территории.

Пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффан Зиберт заявил про то, что Германия не поддерживает решение РНБО Украины про ограничение грузоперевозок с оккупированными районами Донецкой и Луганской области. Зиберт отмечает, что такие действия еще больше отдалят оккупированные территории от Киева, сообщает "Громадське".

Кроме того, представитель Меркель отметил недопустимость силовых акций, которые произошли в последние дни.

Напомним, сегодня на экстренном заседании СНБО было принято решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Запрет будет действовать до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных боевиками предприятий.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения в Донбассе будут перекрыты до 13.00.

В Кремле на решение СНБО Украины о транспортной блокаде ОРДЛО отреагировали заявлением о "нарушении Минских соглашений". По материалам: Hromadske.ua