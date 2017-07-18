У Меркель прокомментировали идею Захарченко о "Малороссии"

Немецкое правительство осудило заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии"

Об этом в комментарии изданию Deutsche Welle заявила пресс-секретарь немецкого правительства.

В Берлине это заявление назвали "полностью неприемлемsм" и отметили, что переговоры являются единственным путем решения конфликта на Донбассе.

"Захарченко не имеет легитимного права говорить об этой части Украины. Ожидаем, что Россия немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и признавать его", - говорится в заявлении немецкого федерального правительства.