У Миколаєві на виборах мера перемагає Сєнкевич - екзитпол

У Миколаєві на виборах мера перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного виданням "НикВести" 22 листопада.

За даними видання, за Сєнкевича проголосувало 61,6% виборців, а за його конкурента від "Опозиційної платформи - За життя" Владислава Чайку - 38,4%.

Опитування проводили 22 листопада на виходах із 28 виборчих дільниць, було опитано 2048 осіб. Похибка не перевищує 2,99%.

У першому турі, який провели 25 жовтня, Сєнкевич набрав 38,94% голосів, а Чайка - 29,31%.

Сєнкевич керує Миколаєвом із 2015 року.