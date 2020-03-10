У Минэкономики появился временный глава: кто такой Павел Кухта

Во вторник, 10 марта, Кабмин решил возложить временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Павла Кухту. В этот же день временное исполнение обязанностей министра образования и науки было возложено на Юрия Полюховича.

Павел Кухта написал в своем Facebook, что основная цель его работы на новом посту - продолжить реализацию изменений и реформ, запущенных за последние шесть месяцев.

На сайте "Чесно" указана биография Павла Кухты, среди основных моментов которой работа с сентября 2019 года первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Также он является программным директором партии "Голос".

В 2015-2019 годах Кухта был советником министра финансов, в 2016-2019 годах - советником премьер-министра Украины.

Факты

https://fakty.ua