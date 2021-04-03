У Молдові викрали скандального екссуддю Чауса, екстрадиції якого вимагає Україна

Українського екссуддю-втікача Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали в Молдові, - про це повідомляє місцеве видання NewsMaker із посиланням на адвоката та поліцію, - пише НВ.

Адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що група невідомих озброєних чоловіків викрала екссуддю в центрі Кишинева в суботу, 3 квітня.

"Важливе оголошення для адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд", - заявив адвокат. Він додав, що ця подія змушує його "сумніватися в здатності держави захищати".

Як повідомляє видання, прессекретарка поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.

"Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15. Зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу", - розповіла вона.

15 березня Молдова відхилила прохання надати політичний притулок Миколі Чаусу.

У 2020 році Інтерпол припинив розшук судді-утікача Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Це було зроблено в рамках процедури оскарження рішення про оголошення його в міжнародний розшук.

Востаннє Чауса помітили на прогулянці з охороною в столиці Молдови в серпні 2019 року.

Чаус був оголошений в міжнародний розшук в листопаді 2016 року для арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють в отриманні $150 тисяч хабара, який він заховав у скляній банці.

У березні 2017 року Чауса затримали у Кишиневі співробітники прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України. Українська сторона підтвердила підготовку до екстрадиції з Молдови.

На початку 2020-го стало відомо, що Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Суддя Чаус відомий своїми справами проти Автомайдану, а також процесом лідера Укропу Геннадія Корбана та скасуванням розшуку колишнього нардепа і бізнесмена Юрія Іванющенка.

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