У монобільшості заговорили про перезавантаження

За словами Качури, "Слузі народу" необхідні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів

Управлінська форма, яка є на сьогодні в парламентській фракції "Слуги народу" вже не працює, а отже потребує перезавантаження. Таку думку висловив нардеп СН Олександр Качура, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем (розбіжностями й конфліктами між депутатами й обласними штабами в партії - ред.), а з причинами. Тому що потрібно ходити не до депутатської групи "Довіра" за підтримкою і голосами, а потрібно ходити до своїх депутатів й у них отримувати довіру.

Та управлінська форма, яка є на сьогодні в нашій фракції - вона вже не працює. Якщо так далі піде - це означає, що у нас фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення й не ухвалюватиме необхідних законопроєктів", - сказав Качура.

За його словами, "Слузі народу" необхідні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів, якими вони керують. Разом з тим він вважає, що потрібна налагоджена комунікація й позиція кожного народного депутата з того чи іншого законопроєкту.

Виконавши ці вимоги, виборці знов побачать на табло Ради 226, 230, 240 і навіть 250 голосів від однієї депутатської фракції "Слуга народу".

Нещодавно народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Галушко заявив, що покидає політсилу і додав, що йшов на вибори президента з Володимиром Зеленським з метою змінити політичну систему в Україні. Галушко також зазначив, що всі обіцянки про боротьбу з корупцією та елітами на місцях - просто слова.

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