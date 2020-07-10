У МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна

Щодо походження записів, кажуть, що ці записи робилися в Офісі Президента (Адміністрації Президента - ред.). Робилися вони з метою, щоб потім можна було згадати, хто що кому сказав, що кому пообіцяв.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи опубліковані записи розмови нібито п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.

"Щодо походження записів, кажуть, що ці записи робилися в Офісі Президента (Адміністрації Президента - ред.). Робилися вони з метою, щоб потім можна було згадати, хто що кому сказав, що кому пообіцяв. У США за законом фіксуються всі переговори Президента. Просто, мабуть, ці записи потрапили в ті руки, які передали їх тим, які їх опублікували", - сказав Геращенко.

Що стосується змісту даних записів, то нехай судять виборці, сказав Геращенко.

Як раніше повідомляли ЗМІ, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси п'ятого Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна.