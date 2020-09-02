У МЗС прокоментували "гучну" заяву Поклонської про запрошення до окупованого Криму делегації ООН

Заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій до окупованого Крим. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Наталія Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій у Крим та намагаючись видати листи останніх як "визнання" себе та своїх дій в окупованому Криму", - написала заступниця голови МЗС.

Джапарова наголосила, що варто було б дослухатись до того, на що насправді вказало УВКПЛ.

"А вказало управління на необхідність: неухильного виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України та статус Криму (зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України" та 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна"); забезпечення доступу на територію тимчасово окупованого півострова для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ)", - пояснила Джапарова.

За її словами, доступ, який наполегливо блокує Російська Федерація, має здійснюватися відповідно до вищезгаданих резолюцій та згідно з українським законодавством.

Як повідомлялося, заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська заявила, що Крим відкритий для міжнародних спостерігачів у зв'язку з ситуацією з водопостачанням півострова, вона готова супроводжувати місію ООН.

Нагадаємо, Росія блокує створення моніторингової місії у Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.