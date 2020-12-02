У МЗС Туреччини підтримали ініціативу щодо Кримської платформи

Анкара вітає українську ініціативу щодо створення Кримської платформи для деокупації півострова. Також Туреччина готова продовжувати зміцнювати відносини з Україною, особливо в області військової кооперації та оборонної промисловості.

Про це стало відомо під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, пише пресслужба МЗС України.

Кулеба також розмістив у Facebook відеоролик, в якому розповів, що в цьому році відбудеться ще одна зустріч з Чавушоглу, але вже в онлайн-форматі.

"Чавушоглу стане почесним гостем конференції послів, яка пройде в онлайн- режимі в цьому році, - розповів він.

Нагадаємо, перший міжнародний саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова може відбутися 21 травня 2021 року в Києві.

Взяти участь в роботі Кримської платформи готові США, Великобританія і Туреччина. Крім того, Словенія також підтримала ідею створення Кримської платформи.