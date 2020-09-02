У МЗС України назвали "маячнею" заяву Лаврова про "українських екстремістів" у Білорусі

Слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "екстремістів" із України, що перебувають у Білорусі, є "маячнею". Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 2 вересня у Facebook.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але у межах боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п'ять тез із теми. Перше. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", - написав він.

Український дипломат також підкреслив, що "Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі".

"Росія, навпаки, заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше. Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк. І головне: воістину, як каже прислів'я: "Злодій кричить: "Тримайте злодія"", - пояснив Кулеба.

Про "українських екстремістів" в Білорусі Лавров заявив 2 вересня під час зустрічі з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм. Російський дипломат стверджує, що мова йде про представників організацій "Тризуб Степана Бандери", "С14", "Національний корпус" і "Правий сектор", які нібито "активно займаються провокуванням радикальних дій в Мінську та інших містах Білорусі".

З 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протесту. Учасники демонстрацій вважають, що результати голосування на виборах президента, які проходили з 4-го до 9 серпня, сфальсифікували. За офіційними даними, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Решта кандидатів набрала менше ніж 2%. Водночас альтернативні екзитполи засвідчували протилежну картину - впевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, зокрема з використанням світлошумових гранат, гумових куль і водометів. За час протестів було затримано більше 7 тис. демонстрантів (багатьох із них уже відпустили), сотні дістали травми і поранення. За офіційними даними, загинуло четверо учасників мітингів.

На акціях протесту в Білорусі 30 серпня затримали 173 людей. За даними правозахисників, серед затриманих були неповнолітні й один громадянин Росії.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені Євросоюзу 11 серпня заявляв, що вибори в Білорусі "не були ні вільними, ні справедливими", а влада застосувала "непропорційне і неприйнятне насильство" до протестувальників.

