У МЗС України спростували заяви РФ про підготовку "хімічної провокації" на Донбасі американськими ПВК

Заяви Росії про підготовку "хімічної провокації" на Донбасі приватними військовими компаніями США є масованою дезінформацією, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі НВ.

"Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для подальших провокацій її військ на українській території", - наголосив він.

В українському МЗС закликали владу Росії припинити ворожу риторику та мову ультиматумів.

"Повернення Москви до конструктивного русла дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", - додав Ніколенко.

Він наголосив, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей та домовленостей лідерів нормандського формату.

"Припинення російської збройної агресії проти України та відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - резюмував речник МЗС.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що деякі приватні військові компанії зі США готують на Донбасі "провокацію з хімічними речовинами". Він не надав жодних підтверджень своїх слів.

Представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу назвав твердження російського міністра "цілком брехливими".

Звинувачення з боку глави Міноборони РФ прозвучали на тлі вимог кремлівського режиму до США щодо гарантій невступу України до Північноатлантичного альянсу та концентрації російських військ поруч із її кордоном.

МЗС РФ раніше оприлюднило проект договору про "взаємні гарантії безпеки" Росії та країн НАТО.

Згідно з документом: НАТО зобов'язується виключити подальше розширення та приєднання України; відмовляється від ведення будь-якої військової діяльності на українській території, у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії; сторони не розглядають одна одну як противники і не повинні створювати умови, які можна розцінити як загрозу; зобов'язуються не розгортати ракети середньої та меншої дальності в районах, звідки вони можуть вражати територію один одного, а також мирно вирішувати всі суперечки та утримуватись від застосування сили.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг відкинув російські вимоги.