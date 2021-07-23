У МЗС жорстко висловилися щодо незаконного залучення жителів ОРДЛО до російських виборів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії через залучення до голосування на виборах до Держдуми жителів тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях. Подібні дії є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, Конституції і чинного законодавства України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Як повідомили у відомстві, організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому російське громадянство було нав'язано примусово, ставить під сумнів легітимність результатів виборів.

"Незважаючи на всі спроби України стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що робляться в рамках нормандського формату і Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права і поваги до суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

Останні дії РФ є особливо цинічними, зважаючи на деградацію ситуації безпеки в зоні конфлікту, викликаної регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного і соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України, додали в МЗС.

Україна закликала міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України розкритикували заяви Росії про паспортизацію Донбасу. У Києві вважають видачу російських паспортів жителям ОРДЛО порушенням Мінських угод.

В умовах блокування терористами пунктів пропуску українці зможуть виїжджати з тимчасово окупованих територій через Росію, штрафувати за це не будуть.

У Донецькій області на трасі між Волновахою і Курахово з'явився білборд з посланням для тих жителів тимчасово непідконтрольною частини Донбасу, які отримали російські паспорти.

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