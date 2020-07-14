У Німеччині жаліються на нелегкі переговори у "нормандському форматі"

Глава МЗС Німеччини представив у ЄП пріоритети головування Берліна в Раді ЄС. Він нагадав, що вирішення конфлікту на Донбасі є умовою відновлення стратегічних відносин ЄС-Росія.

Політика щодо України та Росії буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування у Раді ЄС. Переговори у "нормандському форматі" просуваються повільно.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, пише DW.

Маас нагадав, що всередині Євросоюзу зберігається "мінімальний консенсус" у політиці щодо Росії, він полягає у регулярному подовженні санкцій.

"Я вважаю, що ми потребуємо більшого. Тому ми хочемо підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Я вважаю, це треба підготувати. Тому це тема, якою ми займатимемося в рамках нашого головування в Раді ЄС", - зазначив Маас, додавши, що для зміни або відновлення стратегічних відносин ЄС з Росією "потрібне рішення в Україні".

Глава німецького МЗС розповів, що переговори у "нормандському форматі" щодо реалізації мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

"Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на Сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Гайко Маас.

Зокрема він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Раніше повідомлялося, що нормандський саміт в Берліні за участю лідерів України, Росії, Німеччини і Франції має пройти якомога швидше, можливо, найближчими місяцями.

Нагадаємо, українська сторона сподівається на саміт "нормандської четвірки" вже у серпні, проте російський парламентер Дмитро Козак заявив, що жодних підстав для цього немає.