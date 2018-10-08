У НАБУ нет доказательств в деле против Мосийчука - Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины не нашло доказательств для направления в Верховную Раду представления о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник, 8 октября, в перерыве заседания регламентного комитета Верховной Рады.



"Думаю, что я не должен рассказывать о деталях дел, которые не вношу как представления. Это могут сделать или руководитель НАБУ, или руководитель САП. Согласно заключению юридического департамента, который я получил от своих коллег, не содержится достаточных доказательств, которые бы я мог использовать на заседании комитета Верховной рады",- сообщил Луценко.

По его словам, следствие пыталось выяснить, за чьи деньги было приобретено жилье, в котором проживает семья депутата.

"Следствие полагает, что помещение, в котором сейчас проживает семья народного депутата, не может быть реальной собственностью его помощника из-за тогл, что он не имеет для этого финансовых возможностей. В то же время, из заявления помощника следует, что он является достаточно активным бизнесменом. Поэтому утверждать, что у него нет ничего, кроме зарплаты помощника - не сходятся концы с концами", - добавил он.

Ранее Генеральная прокуратура получила от Специализированной антикоррупционной прокуратуры представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука.