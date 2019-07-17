У НАБУ та САП підтримали законопроект Зеленського про антикорсуд

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна комісія підтримують законопроект президента Володимира Зеленського, за яким Антикорупційний суд розглядатиме справи лише НАБУ та САП.

Про це йдеться в спільній заяві відомств, оприлюдненій прес-службою, повідомляє "Слово і Діло".

"Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу президента України і якнайшвидше ухвалити відповідний законопроект, - ідеться також у повідомленні.

НАБУ та САП заявляють, що в разі неухвалення законопроекту "зусилля зі створення Антикорупційного суду як інституції, покликаної поставити крапку в справах високопоставлених чиновників і призначити їм справедливе покарання за скоєні злочини, виявляться марними".

Пояснюється, що зараз, після передачі до Антикорупційного суду величезної кількості справ, він занадто перевантажений і не може швидко ухвалювати рішення.

Нагадаємо, проект закону про внесення зміни до закону України "Про Вищий антикорупційний судм (щодо початку роботи суду) ініційований президентом Зеленським і поданий до парламенту 8 липня.