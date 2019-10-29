"У нас есть разные взгляды на разные события" - Богдан о "Привате" и отношениях с Коломойским

Руководитель Офиса президента и бывший адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан уверяет, что полностью отошел от вопроса права собственности на "Приватбанк" и не вмешивается в его разрешение.

"Я - да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", - сказал Богдан в интервью "Украинской правде".

В то же время он отметил, что иногда видится или общается с бывшим боссом и экс-собственником банка Игорем Коломойским.

"Ну, я с ним иногда общаюсь. ... Я не могу сказать, это напряженные или не напряженные отношения. Да, у нас есть разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Порой наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", - сказал глава ОП в ответ на вопрос, насколько дружеские его отношения с Коломойским.

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Сегодня суды разных инстанций рассматривают сотни производств, связанных с "Приватбанком". Его бывшие собственники Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оспаривают в судах законность национализации банка, и украинские суды уже приняли ряд решений в пользу истцов. Неопределенность с "Приватбанком" существенно усложняет переговоры с МВФ. В Фонде опасаются, что решение о национализации может быть пересмотрено.

Тем временем "Приватбанк" судится с бывшими владельцами в Лондоне.

Апелляционный суд Англии и Уэльса стал на сторону "Приватбанка", подтвердив право истца на рассматрении дела о выведении средств владельцами банка именно в британской юрисдикции. Приказ о всемирном аресте активов Коломойского, вынесенный в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

По материалам: Украинская правда

