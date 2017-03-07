У Насирова пока нет мобильного в СИЗО - Минюст

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который находится в Лукьяновском следственном изоляторе, пока не имеет мобильного телефона.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов во время брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пока у него (Насирова. - Ред.) мобильного нет", - сказал заместитель министра.

В то же время он рассказал, что нормативными документами определяются определенные часы и режим общения для тех, кто находится в СИЗО, и, если Насиров будет придерживаться этих требований, он будет иметь возможность общаться по мобильному.

Кроме того, Чернышев добавил, что в СИЗО также разрешается одно свидание в день.

Как сообщал Укринформ, Соломенский райсуд города Киева 7 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП относительно избрания меры пресечения голове ГФС, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия). Суд решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 лет, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраінвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству подтвержденный выводом эксперта ущерб около 2 млрд грн.