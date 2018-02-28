У него коррупция живет в кабинете, она у него в голове, - Саакашвили о выступлении Порошенко

Сегодня, 28 февраля, во время пресс-конференции Президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос журналистов, касаемо выдворения Михаила Саакашвили из Украины. Гарант сказал, что экс-губернатор Одесской области не оправдал его доверия.

Лидер "Движения Новых сил" Михаил Саакашвили отреагировал в Facebook на заявление Президента Украины Петра Порошенко, сделанное на пресс- конференции 28 февраля.

Порошенко во время выступления на пресс-конференции на вопрос, который касался Саакашвили ответил, что тот не оправдал его доверия. Саакашвили заявил, что "Президент, мягко говоря, сказал неправду".

"Он меня пригласил так, как приглашают боевого генерала воевать на фронт, а потом хотят, чтобы он стал свадебным генералом и произносил тосты. Он меня пригласил для пиара, чтобы покрасоваться перед украинцами и перед иностранцами. Но на самом деле он блокировал все наши начинания", - пояснил Саакашвили.

А также сказал, что у него с Порошенко разное мировоззрение.

Разница не в том, что у меня есть личный конфликт с Порошенко, нет. Разница в том, что у нас конфликт мировоззрений. Для него президентство - это возможность заработать дополнительные миллиарды и укрепить свой клан. Для меня - это была возможность служить народу, улучшать жизнь народа. У него коррупция живет в кабинете, у него она в голове. Требовать от него бороться с коррупцией это то же, что уговаривать пчел не любить мед, - Саакашвили.

Михо прокомментировал и слова Порошенко, что все действия по его выдворении из Украины было сделаны законно.

"В какой нормальной стране вы видели чтобы человека таскали за волос, душили в самолете, который кружил 1,5 часа над городом, лишали гражданства из-за поддельных подписей", - сказал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля работники ГПСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ГПСУ объяснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл.