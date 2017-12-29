У омбудсмена объяснили, почему нельзя использовать слова "обмен пленными"

Использование формулировок об "обмене пленными" или "освобождении заложников" применительно к обмену лиц между украинской стороной и представителями ДНР и ЛНР являются абсолютно некорректными.

Об этом сказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

"Возьмем позавчерашние события, которые называются обменом пленными, заложниками, как угодно. Это, конечно, абсолютно некорректно. Если идти в правовую базу, она, к сожалению, вообще отсутствует. То, что произошло и что касается освобождения лиц, оно не предусмотрено вообще. Потому что одна группа граждан переехала из одного региона Украины в другой, и все это при очень специфических обстоятельствах. Говорить об обмене некоррестно. Говорить о заложниках тем более некорректно", - констатировал он.

Правозащитник отметил, что 74 человека были освобождены как лица, которые незаконно содержались под стражей на территории ОРДЛО.

"Что касается 233 людей, которые по собственной воле, исключительно по собственному желанию поехали на временно неподконтрольную территорию, это люди, пребывавшие в абсолютно разных правовых статусах. Ни один из них не был ни пленным, ни заложником. Кто-то из них отбывал наказание за совершенные преступления, кто-то был на досудебном следствии, кто-то был уже в рамках судебного рассмотрения дела, а кто-то был на личном обязательстве и находился дома", - отметил Крикливенко.

Он призвал СМИ и общественность не использовать некорректные термины применительно к этой теме.

"Я бы призвал всех быть очень осторожными и корректными в формулировке, потому что это очень важно и это закладывает общественное мнение, которое потом может быть некорректным. И эти все бытовые словосочетания как "обмен заложниками" или "пленными" потом употребляются в нашей жизни постоянно, хотя это абсолютно не соответствует тому, что есть на самом деле", - подчеркнул глава секретариата омбудсмена.

Напомним, 27 декабря в Донецкой области прошел обмен 73 лиц, освобожденных ДНР и ЛНР и полежавших переехать на подконтрольную Украине территорию (1 человек не пожелал), на 233 человек, выдачи которых они требовали.

Голос Столицы

http://gs.fm