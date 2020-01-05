У ОП підтвердили, що Зеленський відпочиває у Омані

У Офісі президента України підтвердили, що Володимир Зеленський перебуває у Омані

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

Також у ОП заявили, що в Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно- економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну.

5 січня стало відомо, що Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята відпочиває у розташованому на узбережжі Індійського океану 5- зірковому готелі в Омані.