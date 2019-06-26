У ПАРЄ сім країн оголосили демарш (відео)

Національні делегації семи країн-членів ПАРЄ в середу, 26 червня, заявили про спільні дії у відповідь на безумовне підтвердження повноважень і повернення всіх прав в асамблеї російській делегації.

Про це повідомляє Європейська правда.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі і Словаччини залишають сесію ПАРЄ і відправляються додому, щоб проконсультуватися зі своїми парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях.

"Безумовне відновлення прав російської делегації без виконання жодної з численних вимог асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, до отруєнь, не дотримується права своїх громадян і прагне дестабілізувати демократії в Європі, - йдеться в документі, зачитаному в залі після завершення дебатів.

Цю заяву, спільно підписану делегаціями семи країн, зачитала представниця латвійської делегації в ПАРЄ Лінда Озола.

Вона також підкреслила, що майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки "Рада Європи втрачає довіру людей, яких він захищає".

"Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному секретарю і сподіваємося, що вона знайде спосіб вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, що була створена на цьому тижні, - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, сьогодні ПАРЄ повернула повноваження російській делегації в повному обсязі.

Після цього глава української делегації Володимир Ар'єв заявив, що Україна залишає ПАРЄ.