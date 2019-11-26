У парламенті зареєстровано законопроект про виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій

Зареєстрований законопроект 2083-д покликаний врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

«Під час виїзного засідання Комітету з питань прав людини в Донецькій та Луганській областях центральною темою обговорення була виплата пенсій. Ситуація коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію – ненормальна. А факти численних смертей літніх людей на пунктах пропуску – жахають та обурюють! Потрібні негайні зміни! Й тому разом з колегами став автором законопроекту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення», - заявив Дмитро Лубінець.

За його словами, законопроект 2083-д передбачає наступні новації:

- Надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;

- В разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

- Скасування обов’язкової реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій;

- Виплата заборгованості по пенсіям без терміну давності (наразі діє ліміт – 3 роки).

«В результаті ми повернемося до практики усіх цивілізованих країн, де громадян не дискримінують лише через те, що вони потрапили в епіцентр конфлікту й стали його жертвами. Дуже розраховую на розуміння та підтримку народних депутатів без різниці політичних поглядів, бо захист законних прав громадян мусить бути нашим спільним завданням!», - наголосив Дмитро Лубінець.