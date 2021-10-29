У партії Порошенка звинуватили Зеленського у незаконному стеженні за експрезидентом

У "Європейській солідарності" заявили, що за будинком п'ятого президента України, нардепа від цієї партії Петра Порошенка у Козині (Київська область) стежать невідомі в автомобілі з номерами прикриття. Про це йдеться у заяві, опублікованій 28 жовтня на сайті політичної сили.

"Влада [президента України Володимира] Зеленського продовжує незаконне стеження за... Петром Порошенком... "Європейська солідарність" вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції", - наголошують у заяві.

У "Євросолідарності" повідомили, що біля будинку Порошенка помітили автомобіль Volkswagen Universal із номерами (АА 2984 ЕН), які відсутні у базі автомобільних номерів, тобто "номерами прикриття" для правоохоронців.

Про факт "незаконного стеження" партія повідомила Національну поліцію.

У "Європейській солідарності" нагадали, що вже писали заяви про стеження за Порошенком минулого року, проте "цей злочин не розслідується".