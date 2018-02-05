У партии УКРОП конфисковали 469 тыс грн взносов - Корчак

Исполнительная служба сообщила о взыскании 468 тысяч 946 гривень, полученных политической партией УКРОП с нарушением законодательства. Об этом сообщила глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в Facebook.

"Прошло почти восемь месяцев от решения Апелляционного суда Киева, которым было оставлено без изменений решение Печерского райсуда о конфискации средств, полученных политической партией УКРОП с нарушением действующего законодательства. Сейчас исполнительная служба сообщила НАПК о взыскании средств", - отметила Корчак.

По ее словам, речь идет о 468 946,50 грн и решении суда о конфискации взносов партии, которое было первым в Украине подобным случаем.

Глава НАПК напомнила, что решение Печерского райсуда, по составленному Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции административному протоколу о политической партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП", было принято 22 марта 2017 года.

3 марта 2017 года сообщалось, что киевские суды рассматривают 43 протокола о привлечении уполномоченных лиц партий к административной ответственности за нарушения в финансовой отчетности политических сил.