У Парубия официально нет своего жилья и банковских вкладов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал 537 469 гривен доходов, 280 тыс. гривен и 28,5 тыс. долларов наличных средств за 2016 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

188 тыс. гривен доходов спикера составила зарплата, 170 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 168 тыс. гривен - компенсация стоимости номера в гостинице "Киев", а 10,8 тыс. гривен - страховые выплаты.

Спикер пользуется квартирой площадью 41,68 кв. м, собственником которой является исполнительный комитет Львовского городского совета, а также еще одной квартирой во Львове площадью 142,60 кв. м, принадлежащей его родителям.

Парубий владеет лишь автомобилем Suzuki SX-4 2013 года выпуска.

Парубий является конечным бенефициаром Львовской областной общественной организации "Тустань".

Супруга спикера Уляна владеет земельным участком площадью 1 100 кв. м, квартирой (21,6 кв. м), жилым домом (32 кв. м) и автомобиль Peugeot 508 2013 года выпуска.

За 2016 год она задекларировала 17,9 тыс. гривен зарплаты и 2,8 тыс. гривен страховых выплат.

Банковские вклады у семьи отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко задекларировал 12,3 млн гривен доходов за 2016.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала 56,95 млн гривен доходов и 2,65 млн долларов сбережений на банковском счету за 2016 год.