У питанні досягнення миру на Донбасі є рух уперед - заступник керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський має бачення того, яким чином досягти миру на Донбасі, і "Україна до цього йде", заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Якщо президент Зеленський не буде все для цього (встановлення миру на Донбасі. - Ред.) робити, цього не станеться. Тому що цей мир вигідний у першу чергу нам, адже це територія України, і там є громадяни України. Без бажання і постійних дій з боку президента не вийде досягти миру", - цитує прес-служба ОП заяву Тимошенко в інтерв'ю програмі "Бацман" у четвер увечері.

Заступник керівника ОП зазначив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є і факти загибелі військових, і обстріли. При цьому він акцентував на тому, що "в порівнянні з минулими роками війни кількість цих втрат і обстрілів зменшилася в рази".

Тимошенко зазначив, що в питанні досягнення миру в Україні є рух уперед, а не "біг на місці".

"Ніхто не міг два або три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, або про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками - вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", - сказав він.

Заступник керівника ОП додав, що для досягнення миру і реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відновлює країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру, "щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні".