У Порошенка відреагували на плівки нібито розмови з Байденом

Так звані плівки Порошенка, оприлюднені на прес-конфренції нардепом, колишнім регіоналом Андрієм Деркачем, сфабриковані для дискредитації України. Так в офісі "Європейської солідарності" прокоментували аудіозапис нібито розмови екс-віце-президента США Джозефа Байдена з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Деркач заявив, що "передав багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції в Офіс генерального прокурора".

Він стверджує, що отримав запис від журналістів, а робив її особисто Порошенко.

За словами Деркача, записи датуються 2015-2016 роками, і вони можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка.

У мережу вже потрапили самі записи, проте в "Євросолідарності" їх називають провокацією.

"По суті - це російська провокація, яка не має нічого спільного з дійсністю. Не випадково ключовим спікером у цій справі є представник п'ятої колони, відомий своїми зв'язками з Росією Андрій Деркач", - йдеться у заяві.

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