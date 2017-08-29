У Порошенко есть два претендента на главу НБУ

Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру главы Национального банка Украины на рассмотрение Верховной Рады к концу сентября.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"К концу сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру главы Нацбанка", - сказала Луценко.

"Эта кандидатура есть, две. Банкиры… Независимые, равноудаленные от политического влияния и так далее. Эта кандидатура будет внесена к середине, даю себе люфт - к концу месяца", - отметила она. Справка Finance.UA: 10 мая 2017 года бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. До назначения нового главы Нацбанка регулятором руководит первый заместитель председателя Яков Смолий.

По материалам Економічна Правда